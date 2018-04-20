Туристический катер врезался в скалу у берегов Португалии
В Португалии 10 человек пострадали в аварии с туристическим катером.
Туристический катер врезался в скалы у побережья Португалии, не менее 10 пассажиров пострадали, сообщает interfax.ru.
«Авария произошла в районе Пареде, который расположен неподалеку от столицы Португалии Лиссабона. В результате несколько пассажиров получили порезы и царапины, некоторые из них страдают гипотермией», - говорится в сообщении.
По данным издания, наиболее вероятная причина аварии в том, что катер слишком близко подошел к береговой линии, где большое количество камней и валунов.
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