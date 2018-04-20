Туристический катер врезался в скалу у берегов Португалии

Туристический катер врезался в скалы у побережья Португалии, не менее 10 пассажиров пострадали, сообщает interfax.ru.

«Авария произошла в районе Пареде, который расположен неподалеку от столицы Португалии Лиссабона. В результате несколько пассажиров получили порезы и царапины, некоторые из них страдают гипотермией», - говорится в сообщении.

По данным издания, наиболее вероятная причина аварии в том, что катер слишком близко подошел к береговой линии, где большое количество камней и валунов.