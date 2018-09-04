Туристка свалилась с надувного банана в Египте и умерла
Туристка из Великобритании Дженис Боулз, отдыхавшая в Хургаде, Египет, умерла после падения в воду с надувного банана.
58-летняя туристка каталась на водном аттракционе вместе с дочерью. Когда банан перевернулся, Боулз застряла под ним на несколько минут и потеряла сознание.
«Я слышал как ее [Дженис Боулз] дочь заплакала, когда поняла, что с мамой что-то случилось. Женщину подняли из воды и пытались сделать искусственный массаж сердца, но она не дышала. Я закричал "откройте ее дыхательные пути", но они меня оттолкнули», — поделился один из туристов, который также был на банане.
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