Туристка свалилась с надувного банана в Египте и умерла

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Туристка свалилась с надувного банана в Египте и умерла

Туристка из Великобритании Дженис Боулз, отдыхавшая в Хургаде, Египет, умерла после падения в воду с надувного банана.

58-летняя туристка каталась на водном аттракционе вместе с дочерью. Когда банан перевернулся, Боулз застряла под ним на несколько минут и потеряла сознание.

«Я слышал как ее [Дженис Боулз] дочь заплакала, когда поняла, что с мамой что-то случилось. Женщину подняли из воды и пытались сделать искусственный массаж сердца, но она не дышала. Я закричал "откройте ее дыхательные пути", но они меня оттолкнули», — поделился один из туристов, который также был на банане.

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