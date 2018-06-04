Туристы хвалят португальские отели

Согласно им, португальские отели были оценены постояльцами с индексом 84,2%.

Из 188 тысяч оценок 81,7% были положительными, при этом большинство позитивных отзывов оставили туристы из Бразилии, Италии и США. Самыми важными аспектами назывались «прием», «чистота» и «расположение» отелей. В целом, около 90% туристов рекомендовали отель после своего проживания.

Большинство бронирований (53,8%) было сделано на платформе Booking.