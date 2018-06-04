Туристы хвалят португальские отели
Организация Turismo de Portugal проанализировала данные Review Pro за 2017 год.
Согласно им, португальские отели были оценены постояльцами с индексом 84,2%.
Из 188 тысяч оценок 81,7% были положительными, при этом большинство позитивных отзывов оставили туристы из Бразилии, Италии и США. Самыми важными аспектами назывались «прием», «чистота» и «расположение» отелей. В целом, около 90% туристов рекомендовали отель после своего проживания.
Большинство бронирований (53,8%) было сделано на платформе Booking.
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