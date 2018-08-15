Туристы массово последовали за Меган Маркл

Среда, 15 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Туристы массово последовали за Меган Маркл

Туристический поток в Виндзорский замок вырос на 92 процента после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.

Онлайн-сервис Isango провел опрос среди тысячи путешественников из разных точек мира. Его результаты показали, что Виндзорский замок стал самой популярной достопримечательностью Великобритании.

Также, по данным опроса, туристы заинтересованы и в других «королевских направлениях». Например, лондонский Тауэр, где можно посмотреть на королевские драгоценности, занял третью позицию по популярности у путешественников.

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