Туристы не отказываются от отдыха в Португалии

Среда, 08 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Туристы не отказываются от отдыха в Португалии

Российские туристы не отказываются от отдыха в Португалии, несмотря на лесные пожары.

Туроператоры отмечают, что российские туристы не отказываются от отдыха в Португалии, несмотря на лесные пожары, сведений о пострадавших гражданах РФ нет, сообщили в среду порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры отмечают, что российские туристы не отказываются от отдыха в Португалии, несмотря на лесные пожары в районе Алгарве. Аннуляций по турам не происходит, просьб о досрочном возвращении и сведений о пострадавших нет», — рассказали в ассоциации.

Как сообщили в ассоциации, на данный момент в Португалии отдыхает до тысячи организованных туристов из России. В стране также может находиться не менее 1,5-2 тыс. самостоятельных туристов. Большинство туристов летом выбирают пляжный отдых на курорте Алгарве и острове Мадейра, а также комбинированные туры (экскурсионный+пляжный отдых).

Во вторник сообщалось, что лесные пожары приблизились вплотную к популярному курорту Алгарве, пляжи заволокло дымом. Из-за пожаров пострадали 44 человека, пишет tourism.interfax.ru.

По данным туроператоров, ситуация контролируется властями по всей стране. С пожарами борются, в том числе и в центральных районах Португалии. «В Лиссабоне и на побережье Лиссабонской Ривьеры погода жаркая, но пожаров поблизости нет. Обращений туристов за медицинской помощью также нет по всей Португалии», — отметили в ассоциации.

Аномально жаркая погода пришла в Испанию и Португалию на прошлой неделе – температура приблизилась к 50 градусам. Из-за этого скончались, по меньшей мере, девять человек в разных районах Испании. Причиной жары стали потоки горячего воздуха, пришедшие в Европу с африканского континента.

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