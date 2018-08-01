Туризм – двигатель создания рабочих мест в Испании

В значительной степени это произошло благодаря туристическому сектору.

Испания – второе туристическое направление в мире после Франции. Также второе место она занимает в антирейтинге по уровню безработицы в Европе, уступая лишь Греции. По состоянию на конец мая средний уровень безработицы по Евросоюзу составлял 7%, пишет noticia.ru.

В Испании ситуация с занятостью в сфере услуг во втором квартале заметно улучшилась, что совпало с началом туристического сезона, во время которого заключается большое число трудовых контрактов на временной основе. Больше всего рабочих мест было создано именно в тех регионах, которые привлекают наибольшее число туристов: на Балеарских островах, в Андалусии и Каталонии.

Число безработных испанцев в возрасте до 25 лет также сократилось, но по-прежнему остается на высоком уровне, составляя 34,7% против 36,3% в предыдущем квартале.