Туризм – основной двигатель создания рабочих мест в Испании

Среда, 29 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Туризм – основной двигатель создания рабочих мест в Испании

Сектор туризма занял первое место в Испании по количеству рабочих мест, обойдя по этому показателю предыдущего лидера – строительный сектор.

В общей сложности в Испании 75,5% работающего населения занято в сфере услуг.

Весной 2018 года более 2,65 млн человек года работали в сфере туризма, что составляет 13,7% от общей численности трудоспособного населения Испании (19,3 млн человек). В их числе порядка 2,17 млн – наемные работники и почти 484 тысячи – частные подрядчики, пишет noticia.ru.

В то же время, зарплаты в туризме находятся в состоянии застоя. Работники сферы гостеприимства в первом полугодии 2018 года получали в среднем 9,32 евро в час, в то время как работники строительства – 11,73 евро в час.

Каталония, которая принимает наибольшее число туристов в Испании, также является автономной областью с самым высоким числом работников туризма. По состоянию на второй квартал текущего года в этой сфере было занято почти 458 тысяч жителей региона. В Андалусии эта цифра приближается к 434 тысячам, в Мадридском сообществе составляет 400 тысяч человек, на Балеарских островах – 169 тысяч, на Канарах – 244 тысячи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: автовокзал Sete Rios будет реконструирован

      В настоящее время проект находится на стадии консультаций.

      Подробнее

    • Португальский форвард подпишет с «Динамо» контракт на 4 года

      Московское «Динамо» близко к приобретению нападающего португальской «Тонделы» Мигела Кардозу.

      Подробнее

    • Испания: океанариум в Валенсии – один из лучших в мире

      Пользователи портала о путешествиях Tripadvisor поставили океанографический парк Oceanogràfic в Валенсии на второе место в мире после Лиссабонского океанариума.

      Подробнее

    • В Испании выбрали самый уродливый круговой перекресток

      Премия за самый уродливый в Испании перекресток с круговым движением досталась въезду на фабрику El Pozo под Мурсией.

      Подробнее

    • Ритейл-беттинг в Италии принес 490,6 млн евро в 2018

      Чемпионат мира по футболу 2018 положительно повлиял не только на португальский рынок онлайн-гемблинга.

      Подробнее

    • Италия: туриста из России оштрафовали за купание в фонтане

      Турист из России оштрафован на 450 евро за купание в фонтане Треви в Риме.

      Подробнее

    • Два лайнера едва не разбились из-за столкновения с неопознанным самолетом

      Пилоты двух самолетов China Southern Airlines приняли решение об экстренном снижении высоты, чтобы избежать столкновения с другим неопознанным лайнером.

      Подробнее

    • Британец прожил десять лет с ватной палочкой в ухе

      В британском графстве Лестершир в больницу обратился человек, годами не вынимавший из уха ватную палочку.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья