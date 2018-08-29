Туризм – основной двигатель создания рабочих мест в Испании

В общей сложности в Испании 75,5% работающего населения занято в сфере услуг.

Весной 2018 года более 2,65 млн человек года работали в сфере туризма, что составляет 13,7% от общей численности трудоспособного населения Испании (19,3 млн человек). В их числе порядка 2,17 млн – наемные работники и почти 484 тысячи – частные подрядчики, пишет noticia.ru.

В то же время, зарплаты в туризме находятся в состоянии застоя. Работники сферы гостеприимства в первом полугодии 2018 года получали в среднем 9,32 евро в час, в то время как работники строительства – 11,73 евро в час.

Каталония, которая принимает наибольшее число туристов в Испании, также является автономной областью с самым высоким числом работников туризма. По состоянию на второй квартал текущего года в этой сфере было занято почти 458 тысяч жителей региона. В Андалусии эта цифра приближается к 434 тысячам, в Мадридском сообществе составляет 400 тысяч человек, на Балеарских островах – 169 тысяч, на Канарах – 244 тысячи.