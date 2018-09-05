Тысячи итальянских мостов под угрозой

Среда, 05 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Тысячи итальянских мостов под угрозой

Следующие 20 лет могут иметь решающее значение для итальянских мостов, построенных из бетона в послевоенный период. 

Крушение моста Моранди в Генуе вызывает ряд вопросов о состоянии более миллиона мостов, построенных из бетона. Итальянские газеты подчеркнули, что около трехсот крупных конструкций могут оказаться под угрозой разрушения. Однако эксперты утверждают, что эти цифры устарели.

«В Италии насчитывается чуть более миллиона мостов длиной более трех метров. Если даже один процент находится в плохом состоянии, то это как минимум тысяча конструкций в ближайшие 20 лет будет под угрозой крушения», - утверждает управляющий компании, которая осматривает мосты. 

Есть мосты, которые построены 30-40 лет назад и за все это время никогда не подвергались проверке. И если автомагистрали теоретически могут быть отремонтированы, то мосты, попадающие под юрисдикцию небольших регионов, вряд ли будут отреставрированы, поскольку в провинциях нет ни средств ни техники для их обслуживания и проверки. А ведь с каждым годом стоимость ремонта будет только возрастать, пишет napoli1.com.

В 50-60-е годы считалось, что бетон – вечный материал, но опыт и исследования подтверждают, что и железо может деформироваться. В наши дни железобетонные мосты прочнее, потому что основная конструкция сделана из нержавеющей стали или неметаллической основы, но в те годы эти методы не были доступны.

Когда коррозия прорезает бетон и начинает атаковать основную стальную конструкцию моста, то он по существу становится «телом без костей». Такой мост может простоять и 70 лет, но если начнется окисление, то мост может разрушиться меньше, чем за два десятилетия. Однако эксперты даже не надеются на то, что власти смогут исправить эту ситуацию.

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