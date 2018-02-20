У биткоина нашли дно

К 10:40 20 февраля биткоин стоил 11,5 тысячи долларов, затем курс начал расти, ниже 10 тысяч долларов криптовалюта не опускалась начиная с 16 февраля.

Вместе с биткоином вернулись к росту после падения Ethereum, Ripple и другие цифровые активы.

Forbes отмечает, что «молчаливую поддержку» им оказали руководители Комиссии по ценным бумагам и Комиссии по срочной биржевой торговле США, которые 6 февраля обсуждали криптовалюты в сенате.

Несмотря на декларируемую ими поддержку регулирования этого рынка, представители комиссий скорее одобрили использование криптовалют, пишет Forbes.

В конце января - начале февраля биткоин дешевел на фоне новостей из Китая и Южной Кореи, власти которых намерены серьезно ограничить криптовалютный рынок. В декабре 2017-го самая известная криптовалюта достигла максимума за всю историю торгов - почти 20 тысяч долларов.