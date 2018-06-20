У Головина есть качества, чтобы играть в Италии

По словам Манчини, хавбек ЦСКА может легко вписаться в итальянский чемпионат.

«Это молодой игрок, который очень хорошо технически оснащён. У него есть все качества, чтобы заиграть в Италии», сказал Роберто Манчини.

Александром Головиным серьёзно интересуется чемпион Италии последних лет «Ювентус». Туринцы ещё до чемпионата мира были готовы выложить за игрока 15 миллионов евро, однако армейский клуб настаивал на сумме в 25 миллионов. В настоящее время переговоры продолжаются. По данным СМИ, Головин будет получать в Италии два миллиона евро за сезон. Кроме того, обсуждается включение опции передачи ЦСКА процента от будущих продаж Головина, пишет life.ru.

На чемпионате мира в России Головин отметился голом и двумя результативными передачами в двух матчах группового этапа.