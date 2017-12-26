У храма Христа Спасителя появится памятник патриарху Кириллу

В числе скульптур будет и фигура патриарха Кирилла, действующего главы Русской православной церкви.

Как пишут «Известия», мэр столицы Сергей Собянин уже подписал распоряжение об установке монументов. 16 бронзовых памятников высотой 4 метра появятся возле храма Христа Спасителя. Все затраты на себя возьмет ОАО «Московский комбинат строительных материалов», пишет ntv.ru.

Изготовление монумента доверили скульптуру Салавату Щербакову, который является автором мемориалов князю Владимиру на Боровицкой площади и Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. В пресс-службе РПЦ изданию подтвердили, что среди монументов будет скульптура патриарха Кирилла.

Леонид Калинин, протоиерей: «Патриархи - это фигуры вне времени. Каждый из них занял свое историческое место. И действующий патриарх - это фигура, уже написанная на скрижалях истории. История не измеряется длиною жизни человека».

В конце прошлого месяца у храма Христа Спасителя уже появились 3 из 16 скульптур - патриархов Иова, Гермогена и Тихона, остальные должны установить до конца 2019 года, а то и раньше.