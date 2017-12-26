У храма Христа Спасителя появится памятник патриарху Кириллу

Вторник, 26 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

У храма Христа Спасителя появится памятник патриарху Кириллу

В Москве установят 16 памятников патриархам Московским и всея Руси.

В числе скульптур будет и фигура патриарха Кирилла, действующего главы Русской православной церкви.

Как пишут «Известия», мэр столицы Сергей Собянин уже подписал распоряжение об установке монументов. 16 бронзовых памятников высотой 4 метра появятся возле храма Христа Спасителя. Все затраты на себя возьмет ОАО «Московский комбинат строительных материалов», пишет ntv.ru.

Изготовление монумента доверили скульптуру Салавату Щербакову, который является автором мемориалов князю Владимиру на Боровицкой площади и Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. В пресс-службе РПЦ изданию подтвердили, что среди монументов будет скульптура патриарха Кирилла.

Леонид Калинин, протоиерей: «Патриархи - это фигуры вне времени. Каждый из них занял свое историческое место. И действующий патриарх - это фигура, уже написанная на скрижалях истории. История не измеряется длиною жизни человека».

В конце прошлого месяца у храма Христа Спасителя уже появились 3 из 16 скульптур - патриархов Иова, Гермогена и Тихона, остальные должны установить до конца 2019 года, а то и раньше.

Последние новости

    • Футбольные клубы в Португалии заподозрили в запугивании судей

      Прокуратура Португалии открыла дело в отношении президентов двух клубов «Порту» и «Спортинга».

      Подробнее

    • В Португалии от рака скончался 20-летний футболист

      Футболист португальской «Боавишты» Эду Феррейра скончался в возрасте 20 лет от онкологического заболевания.

      Подробнее

    • Рахой поздравил с Рождеством испанских военных

      Мариано Рахой поздравил с Рождеством испанских военных, несущих службу в гуманитарных и миротворческих миссиях за рубежом.

      Подробнее

    • Испания: нуждающихся накормили пирогами

      Сеть булочных Granier накормила пирогами нуждающихся в Мадриде и Барселоне.

      Подробнее

    • Италия: рождественскую ель похитили в Неаполе

      В Неаполе накануне рождества неизвестные похитили рождественскую ель, установленную в Галерее Умберто.

      Подробнее

    • Африканец попытался снять крест с рождественской елки в Италии

      В Милане мигрант из Африки сделал попытку забраться на верхушку рождественской елки, чтобы снять с нее крест.

      Подробнее

    • У храма Христа Спасителя появится памятник патриарху Кириллу

      В Москве установят 16 памятников патриархам Московским и всея Руси.

      Подробнее

    • Ридли Скотт вырезал Кевина Спейси из своего нового фильма

      В США прошла премьера фильма об одном из самых громких преступлений XX века.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!