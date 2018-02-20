У испанского гимна появилась версия со словами

Вторник, 20 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

У испанского гимна появилась версия со словами

Марта Санчес, отмечавшая 30-летний юбилей своей творческой деятельности, немало удивила публику, которая собралась в столичном театре Сарсуэла.

Санчес преподнесла собравшимся настоящий сюрприз, исполнив Национальный гимн Испании... со словами собственного сочинения. Как известно, испанский гимн давно уже было решено оставить без слов, чтобы не вносить раскол в общество, разные слои которого не устраивали предлагаемые варианты - ни официальные, ни самые что ни на есть народные.

Идея найти «золотую середину» и сочинить текст для гимна посетила Марту Санчес полтора года назад в ее доме в Майами. С тех пор она пыталась положить слова на музыку и адаптировать ее для пианино. Гимн был заключительной композицией в ее концертной программе и вызывал настоящий фурор у зрителей, которые явно не были готовы к такому сюрпризу, пишет espanarusa.com.

Не остался в стороне и председатель испанского правительства Мариано Рахой, который высоко оценил качество текста, в котором речь идет о любви к своей стране и гордости за нее - правда, от лица самой исполнительницы. Издающаяся в Барселоне газета La Vanguardia провела по «горячим следам» опрос общественного мнения, в котором приняло участие более 12700 человек, и почти 60% из них высказались в пользу гимна со словами.

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