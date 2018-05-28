У Киркорова украли пернатые костюмы на 11 тысяч долларов

Об этом сообщает Telegram-канал Super в понедельник, 28 мая.

Инцидент произошел ночью в городе Павлово, где артист должен представить шоу «Я». Неизвестные вскрыли автомобиль с атрибутикой концерта. Пропали восемь нарядов, ущерб оценивается в 11 тысяч долларов. Директор музыканта обратился в полицию.

Как передает портал dni.ru, среди пропавших вещей уникальные костюмы, выполненные в единственном экземпляре, с перьями и стразами.