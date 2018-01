У Нила Даймонда диагностировали неизлечимую болезнь

Певец заявил о своем решении во время гастролей в честь пятидесятилетнего юбилея его музыкальной карьеры. Отмечается, что он отменил концерты, запланированные на март, в Австралии и Новой Зеландии по советам врачей. 24 января Даймонду исполняется 77 лет.

Исполнитель подчеркнул, что навсегда уходит со сцены с огромной неохотой и разочарованием. «Для меня было честью петь для моих слушателей последние 50 лет», - признался Даймонд. Музыкант добавил, что будет продолжать писать и записывать песни.

Нил Даймонд - автор песни I’m a Believer, ставшей хитом благодаря каверу поп-рок-квартета The Monkees. Музыкант также написал трек Girl, You’ll Be a Woman Soon. Он появился в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино в исполнении группы Urge Overkill. Помимо этого Даймонд записал такие композиции, как Sweet Caroline, Red Red Wine и Something Blue. За свою карьеру он выпустил более 30 студийных альбомов.

Болезнь Паркинсона характеризуется смертью клеток мозга, производящих нейромедиатор дофамин, при дефиците которого возникают трудности в контроле над движениями. Современная медицина способна замедлить прогрессирование болезни, однако пока не может излечить ее.