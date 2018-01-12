У побережья Италии спасли 264 беженца

Судно с людьми было обнаружено самолетом европейской погранслужбы Frontex, сообщил представитель береговой охраны, передает DW. По его словам, беженцы следовали в направлении Европы из Турции, пишет rosbalt.ru.

Как отмечается, в спасательной операции участвовали несколько кораблей береговой охраны и британский корабль, задействованный Frontex.

Как отмечает издание, 2017 год стал для Италии поворотным в миграционном кризисе: число беженцев, пользующихся средиземноморским маршрутом, сократилось на 35% до 119 тысяч человек.