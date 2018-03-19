У вернувшегося на Землю астронавта обнаружили «сотни уникальных мутаций»

Понедельник, 19 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

У вернувшегося на Землю астронавта обнаружили «сотни уникальных мутаций»

Специалисты NASA обнародовали новые результаты наблюдения за здоровьем астронавта Скотта Келли, который провел на МКС более года.

У астронавта Скотта Келли, установившего рекорд по продолжительности пребывания на МКС, после его возвращения обнаружены изменения в структуре ДНК. Об этом свидетельствуют новые результаты обследования астронавта и его брата-близнеца Марка, который все время космической миссии жил на Земле в похожих условиях, сообщает издание Time.

По данным исследования NASA, после пребывания в космосе в организме Келли были обнаружены «сотни уникальных мутаций». Они касаются циркуляции в организме так называемой внеклеточной ДНК в крови, фенотипического выражения генов, а также изменения длины теломеров - концевых участков хромосом. Удлинение теломеров фактически свидетельствует о замедлении процесса старения организма, пишет ntv.ru.

Большинство этих отклонений вернулись в норму через несколько суток после возвращения Келли на Землю, однако 7% изменений сохраняются в течение почти двух лет. Это изменения в работе иммунной системы, строения костей и уровня кислорода и углекислого газа в тканях: в организме Келли до сих пор сохраняется недостаток первого и избыток второго.

Сам Келли, узнав о результатах исследования, пошутил в своем Twitter, что это хорошая новость, так как ему не придется больше называть Марка своим братом-близнецом, однако специалисты NASA отметили, что Келли не могли перестать быть близнецами, так как различия в их ДНК остаются минимальными и касаются в основном выражения генов. Скорее всего, изменения вызваны сильным стрессом, который пережил организм Скотта в космосе, и не исключено, что еще через некоторое время его состояние вернется в норму.

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