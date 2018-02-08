У жителей Испании изъяли предметы интерьера из лап и бивня слона

Три лапы были превращены в табуреты и подставку для зонтов. Их владелец выдал себя, выставив предметы на продажу через интернет-площадку, где их заметили сотрудники правоохранительных органов.

Бивень был обнаружен, благодаря местным жителям. Кубок из слоновой кости был выставлен в витрине одного из магазинов города, пишет noticia.ru.

Предметы интерьера были переданы в Инспекцию по таможенным и особым сборам провинции Толедо. Специалисты подтвердили подлинность материалов.

Как отмечают власти, хранение и продажа таких вещей без специального разрешения является административным правонарушением, связанным с контрабандой. В обоих случаях у обладателей предметов необходимые документы отсутствовали.