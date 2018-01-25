Uber Eats расширяет свое присутствие в Испании

К весне сервис будет запущен в Барселоне, а также в течение 2018 года придет в Малагу, Севилью, Валенсию и Сарагосу.

Зона доставки Uber Eats в Мадриде также увеличится. В нее будут включены южные районы столицы, где в настоящее время услуга недоступна, а также такие пригороды как Леганес и Хетафе, пишет noticia.ru.

Кроме того, согласно плана развития платформы, количество заведений, из которых можно заказать доставку, увеличится в шесть раз. Таким образом, для заказа с помощью приложения Uber Eats будет доступно меню 5 тысяч заведений по всей Испании. Увеличится и количество персонала компании.

Как сообщает руководство Uber Eats, Мадрид относится к числу европейских городов, где наблюдается наибольший рост. Количество заведений с момента выхода на рынок в столице Испании выросло в три раза, а количество заказов в час увеличилось на 44%.