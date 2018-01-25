Uber Eats расширяет свое присутствие в Испании

Четверг, 25 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Uber Eats расширяет свое присутствие в Испании

Приложение для доставки еды Uber Eats празднует годовщину работы на территории Испании и расширяет свое присутствие в регионах.

К весне сервис будет запущен в Барселоне, а также в течение 2018 года придет в Малагу, Севилью, Валенсию и Сарагосу.

Зона доставки Uber Eats в Мадриде также увеличится. В нее будут включены южные районы столицы, где в настоящее время услуга недоступна, а также такие пригороды как Леганес и Хетафе, пишет noticia.ru.

Кроме того, согласно плана развития платформы, количество заведений, из которых можно заказать доставку, увеличится в шесть раз. Таким образом, для заказа с помощью приложения Uber Eats будет доступно меню 5 тысяч заведений по всей Испании. Увеличится и количество персонала компании.

Как сообщает руководство Uber Eats, Мадрид относится к числу европейских городов, где наблюдается наибольший рост. Количество заведений с момента выхода на рынок в столице Испании выросло в три раза, а количество заказов в час увеличилось на 44%.

Последние новости

    • Португалия: самый лучший памперс

      «Nunex Active Dry» - единственные детские памперсы, производимые в Португалии.

      Подробнее

    • Португалия: Гамлет в Лиссабоне

      До 4 февраля Компания-ду-Шапито (Companhia do Chapitô) представляет на сцене свою новую коллективную постановку «Гамлета».

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне пройдет трехдневный фестиваль

      Череда праздников в честь Антония Великого подходит к концу.

      Подробнее

    • Число работающих иммигрантов в Испании достигло максимума

      Число официально работающих иммигрантов в Испании достигло максимума за последние восемь лет.

      Подробнее

    • Италия: «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Торино»

      Московский «Спартак» намерен приобрести сербского нападающего «Торино» Адема Ляича.

      Подробнее

    • В Италии горит аббатство

      В аббатстве Святого Михаила (Sacra di San Michele) в северной итальянской области Пьемонт произошел пожар.

      Подробнее

    • Самая толстая супермодель подписала контракт

      Американская модель plus-size Эшли Грэм, которая считается самой полной супермоделью, подписала первый контракт с производителем косметики Revlon.

      Подробнее

    • Умер писатель хорроров Джек Кетчам

      Американский писатель Даллас Мэйр, известный под псевдонимом Джек Кетчам, скончался в возрасте 71 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!