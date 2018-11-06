Uber предоставил необычную услугу

Компания представила золотистые босоножки на платформе и шпильке под названием Uber shoes.

Туфли выпущены лимитированной серией из 14 экземпляров и будут продаваться в лондонском магазине Harvey Nichols Knightsbridge до 15 ноября.

Их стоимость — 695 фунтов стерлингов. Однако при покупке пары 500 фунтов автоматически переводятся на счет в Uber-аккаунте клиента и могут быть потрачены на поездки в такси.