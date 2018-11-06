Uber предоставил необычную услугу

Вторник, 06 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Uber предоставил необычную услугу

Американский международный сервис по заказу такси Uber объединился с британским производителем обуви Charlotte Olympia и выпустил женскую обувь.

Компания представила золотистые босоножки на платформе и шпильке под названием Uber shoes.

Туфли выпущены лимитированной серией из 14 экземпляров и будут продаваться в лондонском магазине Harvey Nichols Knightsbridge до 15 ноября.

Их стоимость — 695 фунтов стерлингов. Однако при покупке пары 500 фунтов автоматически переводятся на счет в Uber-аккаунте клиента и могут быть потрачены на поездки в такси.

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