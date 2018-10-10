Убийство телерепортера Виктории Мариновой в Болгарии

Среда, 10 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Убийство телерепортера Виктории Мариновой в Болгарии

Генеральный директор ЮНЕСКО выражает свою обеспокоенность в связи с ростом доли убийств женщин-журналистов.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила жестокое убийство Виктории Мариновой. Тело журналистки было обнаружено 6 октября в болгарском городе Русе со следами пыток и сексуального насилия.

«Я осуждаю убийство Виктории Мариновой», - заявила Генеральный директор. «Нападения на журналистов подрывают основополагающее. право человека на свободу выражения и сопутствующие ему свободу прессы и свободный доступ к информации. Более того, использование сексуального или физического насилия, чтобы заставить замолчать женщин-журналистов, является надругательством над достоинством и основными правами каждой женщины».

«Я призываю власти провести тщательное расследование этого преступления и предать преступников правосудию. Это крайне важно для защиты свободы выражения и свободы информации в Болгарии и, что не менее важно, для обеспечения безопасности, достоинства и безопасности женщин».

«Кроме того, я глубоко обеспокоена ростом доли женщин-работников СМИ, подвергающихся нападениям. Необходимо усилить нашу приверженность устранению конкретных угроз безопасности женщин-журналистов», - добавила госпожа Азуле.

Виктория Маринова была ведущей новостной программы «Детектор» на местном частном телевизионном канале TVN.

В 2017 году ЮНЕСКО зарегистрировала самое большое количество убийств женщин-журналистов с 2006 года. Доля женщин-работников СМИ убитых во всем мире в прошлом году возросла с 4% в 2012 году до 14%. В 2017 году четыре из семи журналистов, убитых в Европе, были женщинами.

ЮНЕСКО содействует обеспечению безопасности журналистов посредством глобальной информационно-пропагандистской деятельности, укрепления потенциала и осуществления ряда других мер, в частности Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности.

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