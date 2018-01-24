Участница конкурса «Мисс Италия» выступила с ребенком

24-летняя итальянка приняла решение выйти на сцену во время конкурса купальников с шестимесячной дочерью, поместив ее в слинг, когда обнаружила, что ее не с кем оставить на время проведения мероприятия. После того, как она опубликовала на своей странице в инстаграме фото с малышкой, заявив, что с гордостью стала первой конкурсанткой, вышедшей с ребенком, она подверглась атаке со стороны недоброжелателей в интернете. Они писали, что за это она заслуживает смерти, что ей нужно остаться домохозяйкой и что это «неестественно», пишет gazeta.ru.

В ответ Алессия Спаньюло заметила, что никогда не сталкивалась с таким уровнем насилия и отказывается отвечать. Отмечается, что ни мать 24-летней девушки, работающая медсестрой, ни ее партнер, сотрудник фабрики по производству бумаги, не могут взять на себя обязанности ухода за ребенком.