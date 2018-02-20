Ученые нашли легкий способ улучшить память

Вторник, 20 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ученые нашли легкий способ улучшить память

Ученые из Университета Бригама Янга в США установили связь между бегом и улучшением памяти.

Исследование на эту тему опубликовано в журнале Neuroscience.

По мнению ученых, бег уменьшает негативное влияние хронического стресса на гиппокамп - часть головного мозга, отвечающую за память.

Исследователи провели эксперимент на мышах. Одна группа животных использовала колесики в течение 4-недельного периода (в среднем пробегала по пять километров в день), тогда как другая группа мышей вела малоподвижный образ жизни. Половина каждой группы подвергалась стрессовым ситуациям, таким как ходьба на приподнятой платформе или плавание в холодной воде.

У всех животных изучали способность запоминать, заставляя проходить лабиринт. Выяснилось, что испытавшие стресс мыши, имеющие физическую нагрузку, справляются с задачей лучше, чем те, кто не занимался бегом. Такое же преимущество было зафиксировано и у активных мышей перед неактивными, которые не подвергались стрессу.

В ноябре 2017 года сообщалось, что ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке пришли к выводу о возможности снизить риск приобретения старческого слабоумия в случае регулярных физических нагрузок.

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