Ученые нашли новый метод лечения импотенции

В проспективном рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании исследователи разделили подопытных с высоким средним объемом тромбоцитов и страдающих импотенцией, на две группы. По прошествии шести недель в группе, которой ежедневно давали аспирин, мужчины отметили явное улучшение эрекции.

Ацетилсалициловая кислота снижает средний объем тромбоцитов, вырабатывающих тромбоксаны. Те, в свою очередь, перестают действовать как сосудосуживающий агент, что, по выводам ученых, излечивает одну из причин импотенции.