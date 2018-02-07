Ученые нашли новый метод лечения импотенции

Среда, 07 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ученые нашли новый метод лечения импотенции

Ученые пришли к выводу, что антитромбоцитарная терапия аспирином может стать новым вариантом лечения васкулогенной эректильной дисфункции.

В проспективном рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании исследователи разделили подопытных с высоким средним объемом тромбоцитов и страдающих импотенцией, на две группы. По прошествии шести недель в группе, которой ежедневно давали аспирин, мужчины отметили явное улучшение эрекции.

Ацетилсалициловая кислота снижает средний объем тромбоцитов, вырабатывающих тромбоксаны. Те, в свою очередь, перестают действовать как сосудосуживающий агент, что, по выводам ученых, излечивает одну из причин импотенции.

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