Ученые нашли секрет быстрого набора текста на клавиатуре

Пятница, 06 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ученые нашли секрет быстрого набора текста на клавиатуре

Ученые из Университета Аалто в Финляндии выяснили, каким образом можно быстро набирать нужный текст.

Результаты их исследования опубликованы в журнале Sciency Daily.

В эксперименте приняли участие 169 тысяч человек из 200 стран, которые зарегистрировались на специальном сайте.

Программа анализировала скорость печати и другие характеристики набора текста. Всего было проанализировано 136 миллионов нажатий клавиш. Добровольцы предоставили данные о своем возрасте, профессии и половой принадлежности.

Выяснилось, что те, кто печатает быстрее, делает меньше ошибок. Те же, кто печатает медленнее, тратят больше времени на поиск и исправление ошибок.

Другая особенность быстрого набора текста - одновременное нажатие нескольких клавиш. Печатающие быстро люди чаще нажимают будущий символ раньше, чем требуется. Символ они печатают отпусканием клавиши после того, как был отпущен предыдущий.

Сейчас средний пользователь набирает 52 слова в минуту. Как замечают ученые, это значительно меньше, чем у машинисток 1980-х годов, когда в среднем за минуту набирали 60-90 слов, а опытные делопроизводители - до 120 слов.

На основе изученного материала ученые выработали несколько рекомендаций. Нужно стараться не допускать ошибок, так как на их исправление уходит много времени; заранее зажимать нужные клавиши; научиться печатать вслепую, потому что так легче исправлять ошибки.

Одновременно ученые советуют чаще тренироваться в наборе текстов, чтобы не утратить полезные навыки.

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