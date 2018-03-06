Ученые создадут таблетку от ожирения

Вторник, 06 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ученые создадут таблетку от ожирения

Ученые Института биологических исследований Солка испытывают вещества, которые оказывают на организм человека тот же эффект, что и физические упражнения.

Соединения, обозначаемые как 516 и 14, могут способствовать снижению веса у людей, которые не в состоянии вести активный образ жизни. Об этом сообщает издание Science Alert.

Соединение 516 активирует гены, которые способствуют сжиганию жиров в мышечных клетках, а соединение 14 заставляет клетки расщеплять углеводы для производства энергии. Эти метаболические пути естественным образом активируются в организме человека, подвергающемся физическим нагрузкам. Первый препарат предназначен для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна - генетическим заболеванием, проявляющимся в прогрессирующей слабости мышц, - а также с боковым амиотрофическим склерозом, болезнью Паркинсона и хореей Хантингтона.

По словам исследователей, соединение 516 борется с хроническим воспалением в поврежденных тканях, которое связано с ускоренным метаболизмом сахара.

Соединение 14 ученые называют средством против диабета и метаболического синдрома, который выражается в ожирении, гипертонии, высоком уровне сахара в крови и повышенной концентрации «плохого» холестерина. На мышах показано, что препарат улучшает восприимчивость организма к глюкозе и уменьшает массу тела. На людях испытания препарата пока не проводились.

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