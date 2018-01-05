Ученые выбрали лучшую в мире диету

Пятница, 05 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ученые выбрали лучшую в мире диету

Эксперты из U.S. News and World Report выбрали лучшую диету из 38 признанных в США.

Об этом сообщается на сайте Национального института сердца, легких и крови (NHLBI).

Диета под названием DASH (Диетические подходы к прекращению гипертонии) заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Кроме основного эффекта - снижения кровяного давления - DASH помогает снизить уровень холестерина. Диетологи заявляют, что DASH работает лучше, чем многие лекарственные препараты от гипертонии.

Первое место DASH поделила со средиземноморской диетой, которая помогает снизить вес, улучшить работу сердца и мозга, предотвратить развитие диабета и даже избежать онкологических заболеваний.

Тройку замкнула «гибкая вегетарианская диета», приверженцы которой весят на 15 процентов меньше сторонников мяса, менее подвержены инфарктам, диабету и раку, а также живут в среднем на 3,6 года дольше. Данная система питания призывает к отказу от мяса, но допускает исключения, «если очень хочется».

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