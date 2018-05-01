Ученый собирается в Швейцарию на процедуру эвтаназии

104-летний эколог и ботаник Дэвид Гудолл говорит, что давно не получает удовольствия от жизни и настаивает, что у пожилых должны сохраняться все гражданские права. В том числе и право решать, продолжать ли жизнь. Гудолл отравится в Швейцарию, где эвтаназия разрешена, в начале мая, передает Yahoo информацию AFP.

В Австралии, как и в большинстве других стран мира, эвтаназия - помощь в совершении суицида - запрещена. Первым австралийским штатом, который намерен разрешить эвтаназию, станет Виктория, но там эта процедура будет возможна лишь для неизлечимо больных. Закон вступит в силу летом 2019 года.

Последнее путешествие для Гудолла организует группа за право на эвтаназию Exit International. Там считают несправедливым, что наиболее заслуженным и известным гражданам приходится «пересекать весь мир, чтобы умереть с достоинством».

Гудолл отметил 104-й день рождения в начале апреля. Тогда он рассказал СМИ, что загадал «умереть поскорее»: «Я не счастлив. Я хочу умереть. Но печально не это. Печально, когда это запрещают».

Ученый, продолжавший работу вплоть до последнего времени, тогда подчеркнул, что из-за ухудшения зрения больше не может читать и работать. А после сердечного приступа он не смог ездить на работу, пишет newsru.com.

Когда у Гудолла случился удар, его частично парализовало, и он пролежал двое суток на полу в собственном доме, где его обнаружил уборщик.

«Я полагаю, что у таких пожилых людей, как я, должны быть все гражданские права, включая право на помощь в (совершении) самоубийства», - подчеркивает Гудолл, который на протяжении двух десятков лет выступает за закон об эвтаназии.