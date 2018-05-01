Ученый собирается в Швейцарию на процедуру эвтаназии

Вторник, 01 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ученый собирается в Швейцарию на процедуру эвтаназии

Старейший ученый Австралии собирается в Швейцарию на процедуру эвтаназии.

104-летний эколог и ботаник Дэвид Гудолл говорит, что давно не получает удовольствия от жизни и настаивает, что у пожилых должны сохраняться все гражданские права. В том числе и право решать, продолжать ли жизнь. Гудолл отравится в Швейцарию, где эвтаназия разрешена, в начале мая, передает Yahoo информацию AFP.

В Австралии, как и в большинстве других стран мира, эвтаназия - помощь в совершении суицида - запрещена. Первым австралийским штатом, который намерен разрешить эвтаназию, станет Виктория, но там эта процедура будет возможна лишь для неизлечимо больных. Закон вступит в силу летом 2019 года.

Последнее путешествие для Гудолла организует группа за право на эвтаназию Exit International. Там считают несправедливым, что наиболее заслуженным и известным гражданам приходится «пересекать весь мир, чтобы умереть с достоинством».

Гудолл отметил 104-й день рождения в начале апреля. Тогда он рассказал СМИ, что загадал «умереть поскорее»: «Я не счастлив. Я хочу умереть. Но печально не это. Печально, когда это запрещают».

Ученый, продолжавший работу вплоть до последнего времени, тогда подчеркнул, что из-за ухудшения зрения больше не может читать и работать. А после сердечного приступа он не смог ездить на работу, пишет newsru.com.

Когда у Гудолла случился удар, его частично парализовало, и он пролежал двое суток на полу в собственном доме, где его обнаружил уборщик.

«Я полагаю, что у таких пожилых людей, как я, должны быть все гражданские права, включая право на помощь в (совершении) самоубийства», - подчеркивает Гудолл, который на протяжении двух десятков лет выступает за закон об эвтаназии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Юлия Самойлова отправилась в Португалию

      Представительница России на Евровидении-2018 Юлия Самойлова отправилась в Португалию, где в ближайшее время начнутся репетиции перед конкурсом.

      Подробнее

    • Португалия: Праздник Господа Иисуса Христа

      На острове Сан-Мигел, на Азорах, обязательно побывайте на празднике в честь Господа Иисуса Христа.

      Подробнее

    • Испания - в числе антилидеров ЕС по женской занятости

      Несмотря на рекордные показатели по занятости среди женщин в Испании, страна отстает от других стран Европы.

      Подробнее

    • Испанцы переезжают раз в 14 лет

      По статистике за 2017 год, испанцы в среднем меняют жилье раз в 5123 дня, или 14 лет и 13 дней.

      Подробнее

    • Италия: Неаполь объявил о 150 вакансиях

      На сайте Муниципалитета Неаполя опубликовано уведомление о приеме на работу 150 человек, которым предстоит пройти предварительные экзамены.

      Подробнее

    • Итальянский архитектор построил дом площадью 9 квадратных метров

      Поиск жилья в Италии - это головная боль, борьба с мошенниками и конечно, высокая стоимость покупки или аренды в городе.

      Подробнее

    • Ученый собирается в Швейцарию на процедуру эвтаназии

      Старейший ученый Австралии собирается в Швейцарию на процедуру эвтаназии.

      Подробнее

    • В семье Диброва произошло несчастье

      Дмитрий Дибров и его семья чудом выжили в пожаре. Всех спас телеведущий.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!