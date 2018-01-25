Уго Чавес «вышел на связь» с интернетом

Четверг, 25 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Уго Чавес «вышел на связь» с интернетом

В Twitter-аккаунте бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса появился первый пост с момента смерти политика в 2013 году.

Фотография была опубликована его дочерью Марией Габриэлой Чавес (Maria Gabriela Chavez).

На снимке запечатлен улыбающийся Чавес с ребенком на руках. К самой фотографии прикреплена фраза венесуэльского лидера, сказанная им в интервью 20 июня 1999 года. «Родители, перед нами стоит первостепенная задача защитить нашу страну, чтобы затем оставить ее нашим детям», - говорится под снимком.

По словам Марии Габриэлы, спустя пять лет после смерти Чавеса в его аккаунте будут регулярно появляться новые публикации. Вести профиль бывшего президента будут члены команды фонда Comandante Eterno Hugo Chavez, передает издание El Universal.

Уго Чавес умер в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Причиной смерти президента стал рак, который был диагностирован у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.

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