Уилл Смит вспомнит музыкальное прошлое

Как сообщает Vibe, к актеру присоединятся Ники Джем и певица из Косово Эра Истрифи.

Над исполнением будет работать американский музыкальный продюсер Дипло. Песня будет представлена 25 мая.

Ранее Уилл Смит разместил в своем Instagram фото с Ники Джемом, который держит в руках официальный мяч ЧМ-2018. В описании картинки Смит указал: «Ники Джем - Дипло - Истрефи - Уилл Смит. Живем один раз. Давайте жить на полную».

До начала актерской карьеры в конце 1980-х годов Уилл Смит был довольно успешным рэп-исполнителем. Он пел с DJ Jazzy Jeff, позднее стал выступать соло.

19 апреля хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, сообщил, что споет российский вариант гимна Coca-Cola для чемпионата мира по футболу-2018. Англоязычную версию гимна - композицию «Colors» - исполнит Джейсон Деруло.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.