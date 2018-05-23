Уилл Смит вспомнит музыкальное прошлое

Среда, 23 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Уилл Смит вспомнит музыкальное прошлое

Уилл Смит исполнит официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает Vibe, к актеру присоединятся Ники Джем и певица из Косово Эра Истрифи.

Над исполнением будет работать американский музыкальный продюсер Дипло. Песня будет представлена 25 мая.

Ранее Уилл Смит разместил в своем Instagram фото с Ники Джемом, который держит в руках официальный мяч ЧМ-2018. В описании картинки Смит указал: «Ники Джем - Дипло - Истрефи - Уилл Смит. Живем один раз. Давайте жить на полную».

До начала актерской карьеры в конце 1980-х годов Уилл Смит был довольно успешным рэп-исполнителем. Он пел с DJ Jazzy Jeff, позднее стал выступать соло.

19 апреля хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, сообщил, что споет российский вариант гимна Coca-Cola для чемпионата мира по футболу-2018. Англоязычную версию гимна - композицию «Colors» - исполнит Джейсон Деруло.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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