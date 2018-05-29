Украинцы побили рекорд вместимости «Запорожца»

26 мая во время ежегодной выставки ретро-автомобилей под названием «Запорожские врата», проходившей в минувшие выходные на стадионе «Локомотив» в городе Запорожье, в салон этой компактной машины умудрились втиснуться 17 человек из числа добровольцев, сообщает городской сайт 061.ua.

Таким образом удалось побить прошлогодний рекорд, установленный во время аналогичной выставки, когда в «Запорожец», рассчитанный на пять человек, включая водителя, сумели поместиться 14 человек.

Участники нынешнего эксперимента признались, что в машине было нечем дышать, но ни один человек не пострадал. При этом водитель заявил, что смог бы даже поехать, если бы ему не мешала нога одного из пассажиров, передает РИА Новости.

В 2007 году в салон «горбатого» ЗАЗ-965 влезли 26 человек, но тогда это были только дети возрастом от пяти до 13 лет, отмечает 061.ua.

Автомобиль ЗАЗ-968, пришедший на смену модели ЗАЗ-966, выпускался на Запорожском автомобильном заводе с 1971 по 1979 год. В конце 1979-го в серийное производство запустили модель ЗАЗ-968М с обновленным дизайном кузова. Последний такой автомобиль был выпущен 15 апреля 1994 года.