Украинка погибла под колесами автомобиля на автостраде

Среда, 07 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Украинка погибла под колесами автомобиля на автостраде

Украинка, пыталась перейти проезжую часть автострады, когда три автомобиля на большой скорости наехали на нее, столкнув под колеса.

У жертвы не было шансов выжить. Авария случилась в коммуне Басиано в полночь.

Выяснилось, что 47-летняя жительница Крешентино направлялась в аэропорт Орио-аль-Серио на свой рейс, пишет napoli1.com.

Неизвестно пока, как она оказалась на данном участке трассы. Свидетели показали, что некоторые водители сигнализировали о присутствии пешехода на проезжей части.  

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