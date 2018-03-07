Украинка погибла под колесами автомобиля на автостраде
Украинка, пыталась перейти проезжую часть автострады, когда три автомобиля на большой скорости наехали на нее, столкнув под колеса.
У жертвы не было шансов выжить. Авария случилась в коммуне Басиано в полночь.
Выяснилось, что 47-летняя жительница Крешентино направлялась в аэропорт Орио-аль-Серио на свой рейс, пишет napoli1.com.
Неизвестно пока, как она оказалась на данном участке трассы. Свидетели показали, что некоторые водители сигнализировали о присутствии пешехода на проезжей части.