Укус клеща довел британку до лицевого паралича

Рейчел Фоулкс-Дэвис (Rachel Foulkes-Davies) из графства Денбишир в северном Уэльсе укусил клещ в саду ее же дома в июне 2015 года. Спустя несколько дней лицо 43-летней женщины начало сползать вниз, и она перестала чувствовать губу.

Сначала врачи диагностировали Фоулкс-Дэвис паралич Белла - состояние, при котором мышцы лица ослабевают и застывают. Однако семимесячный курс таблеток ей не помог, и со временем она потеряла возможность разговаривать. Также британка не могла закрыть глаз, а к концу года разучилась моргать. Когда она обратилась к докторам снова, ей велели носить повязку на глаз и выписали через несколько часов.

Фоулкс-Дэвис не сдавалась и провела дорогостоящее обследование, которое позволило ей выяснить, что она страдает болезнью Лайма - переносимого клещами бактериального заболевания, которое, в случае отсутствия адекватного лечения, может привести к инвалидности и смерти.

Врачи не согласились с диагнозом женщины и заявили, что заболевание не распространено на территории Уэльса. Они дали ей рекомендации по лечению, но отказались считать это официальным диагнозом и оформлять страховку.

«Два года я не могла говорить, а ела только суп и пюре через трубочку. Я постоянно утомлена, и у меня нет сил даже на простые действия», - посетовала женщина. Она утверждает, что при утомлении или после бокала вина ее лицо продолжает застывать, а когда она ест, глаз дергается.