Умер актер из «Звездных войн»

Среда, 27 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

Умер актер из «Звездных войн»

Британский актер Элфи Кертис, сыгравший доктора Корнелиуса Эвазана в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», скончался в возрасте 87 лет.

В четвертом эпизоде фантастической саги персонаж Кертиса с изуродованным лицом появляется в небольшой сцене в забегаловке города Мос-Эйсли на Татуине. Он хвастается перед Люком Скайуокером, что приговорен к смертной казни в 12 звездных системах.

История доктора Эвазана получила развитие в комиксах и различных дополнительных материалах по вселенной «Звездных войн»: он занимался хирургией, но намеренно причинял пациентам страдания, в результате чего ему отплатили тем же, изуродовав лицо. Персонаж появился и в спин-оффе «Изгой-один: Звездные Войны. Истории».

Элфи Кертис также сыграл в фильме «Человек-слон» Дэвида Линча и сериалах «Утраченные империи», «Чисто английское убийство» и «Мягкое прикосновение».

Марк Хэмилл, сыгравший в «Звездных войнах» Люка Скайуокера, почтил память актера в Twitter. Хэмилл отметил, что на съемочной площадке Кертис внушал ужас, а во время перерывов был забавным и добрым человеком.

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