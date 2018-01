Умер автор песни Oh Happy Day

Перед смертью Хокинс боролся с раком поджелудочной железы.

При создании своего главного хита Хокинс использовал английский церковный гимн середины XVIII века O Happy Day, That Fixed My Choice и мелодию из середины XIX века авторства британского органиста Эдварда Римбаулта.

Записанный в 1967 году кавер вошел в дебютную пластинку Let Us Go Into the House of the Lord музыкального коллектива Edwin Hawkins Singers. Композиция приобрела огромную популярность в США, Франции, Германии и Великобритании. Трек принес исполнителю музыкальную премию «Грэмми» и стал одной из самых популярных песен в жанре госпел.

Oh Happy Day стала саундтреком ко множеству фильмов, таких как «Действуй, сестра 2», «Дом большой мамочки», «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов» и «Лицензия на брак». О влиянии песни на свое творчество рассказывали Джордж Харрисон из The Beatles и Ник Кейв.

За свою карьеру Хокинс выпустил более 30 альбомов.