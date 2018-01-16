Умер автор песни Oh Happy Day

Вторник, 16 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер автор песни Oh Happy Day

Американский музыкант Эдвин Хокинс, наиболее известный как автор песни Oh Happy Day в жанре госпел, скончался в возрасте 74 лет.

Перед смертью Хокинс боролся с раком поджелудочной железы.

При создании своего главного хита Хокинс использовал английский церковный гимн середины XVIII века O Happy Day, That Fixed My Choice и мелодию из середины XIX века авторства британского органиста Эдварда Римбаулта.

Записанный в 1967 году кавер вошел в дебютную пластинку Let Us Go Into the House of the Lord музыкального коллектива Edwin Hawkins Singers. Композиция приобрела огромную популярность в США, Франции, Германии и Великобритании. Трек принес исполнителю музыкальную премию «Грэмми» и стал одной из самых популярных песен в жанре госпел.

Oh Happy Day стала саундтреком ко множеству фильмов, таких как «Действуй, сестра 2», «Дом большой мамочки», «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов» и «Лицензия на брак». О влиянии песни на свое творчество рассказывали Джордж Харрисон из The Beatles и Ник Кейв.

За свою карьеру Хокинс выпустил более 30 альбомов.

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