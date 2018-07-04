Умер автор знаменитого фото ребенка под прицелом

Фотожурналист Associated Press скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не сообщаются.

Диас получил авторитетную награду за снимок, сделанный в 2000 году. Он запечатлел, как незаконно вывезенного с Кубы в США мальчика по имени Элиан Гонсалес пытаются отобрать у родственников, проживающих во Флориде. Во время рейда один из ворвавшихся в квартиру агентов направил на шестилетнего испуганного мальчика оружие.

Через несколько часов Элиана доставили на Кубу к его отцу. Сейчас ему 24 года, он остается одним из самых известных людей острова. В 2017 году в интервью CNN он признавался, что считает своим долгом служить кубинскому народу.