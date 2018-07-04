Умер автор знаменитого фото ребенка под прицелом

Среда, 04 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер автор знаменитого фото ребенка под прицелом

Ушел из жизни лауреат Пулитцеровской премии Алан Диас.

Фотожурналист Associated Press скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не сообщаются.

Диас получил авторитетную награду за снимок, сделанный в 2000 году. Он запечатлел, как незаконно вывезенного с Кубы в США мальчика по имени Элиан Гонсалес пытаются отобрать у родственников, проживающих во Флориде. Во время рейда один из ворвавшихся в квартиру агентов направил на шестилетнего испуганного мальчика оружие.

Через несколько часов Элиана доставили на Кубу к его отцу. Сейчас ему 24 года, он остается одним из самых известных людей острова. В 2017 году в интервью CNN он признавался, что считает своим долгом служить кубинскому народу.

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