Умер барабанщик Элвиса Пресли

Артист умер во сне в своем доме в Нашвилле, штат Теннесси. Перед смертью он страдал от осложнений, возникших в результате перелома бедра в 2016-м.

Фонтана был последним из живущих членов оригинального состава Blue Moon Boys, с которым выступал певец Элвис Пресли. Он вступил в группу в качестве барабанщика в 1954 году. Другие члены коллектива утверждали, что музыка Пресли не была рок-н-роллом, пока в ней не появились партии Фонтаны.

Барабанщик был включен в Зал и музей славы рок-н-ролла за вклад в развитие этого музыкального жанра.