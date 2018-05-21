Умер Билл Голд

Понедельник, 21 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер Билл Голд

Американский художник Билл Голд скончался у себя доме в Олд Гринвич, штат Коннектикут.

Биллу Голду было 97 лет. Он известен как автор постеров к культовым голливудским фильмам. За свою карьеру он создал более двух тысяч рекламных плакатов.

Среди работ Голда - постеры к «Касабланке» Майкла Кертица, «Заводному апельсину» Стэнли Кубрика, «Изгоняющему дьявола» Уильяма Фридкина, «В случае убийства набирайте «М»» Альфреда Хичкока, «К востоку от рая» Элии Казана, «8 с половиной» Федерико Феллини и «Славным парням» Мартина Скорсезе.

Художник тесно сотрудничал с Клинтом Иствудом - Голд, в частности, создал плакаты для его лент «Непрощенный», «Имя ему Смерть», «Сквозь строй», «Таинственная река» и «Дж. Эдгар».

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