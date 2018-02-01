Умер бывший наставник сборной Италии Вичини

Вичини возглавлял национальную сборную на протяжении 5 лет, сменив на посту главного тренера Энцо Беарзота, который в 1982 году привел команду к победе на мундиале. После назначения в 1986 году Вичини взял курс на омоложение команды, пригласив таких игроков известных впоследствии игроков как Роберто Манчини, Джанлука Виалли, Вальтер Дзенга и Роберто Донадони, пишет РИА Новости.

Наивысшим достижением Вичини стала бронза «домашнего» для Италии чемпионата мира 1990 года. В полуфинале итальянцы проиграли в полуфинале по пенальти сборной Аргентины, ведомой Диего Марадоной, а затем завоевали третье место, победив Англию. В составе той «Скуадры Адзурры» на ведущие роли вышли Роберто Баджо и Паоло Мальдини, которые спустя четыре года были лидерами в итальянской сборной, завоевавшей серебро на чемпионате мира в США.

Однако Вичини к этому времени уступил должность главного тренера сборной Арриго Сакки, не сумев вывести итальянцев в финальную часть чемпионата Европы 1992 года. Затем он недолго тренировал «Чезену» и «Удинезе», работал техническим советником «Брешии» и возглавлял технический комитет Итальянской федерации футбола (FIGC).

С 1963 года Вичини проживал в Брешии с женой и тремя детьми.