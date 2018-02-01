Умер бывший наставник сборной Италии Вичини

Четверг, 01 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Умер бывший наставник сборной Италии Вичини

Умер бывший главный тренер сборной Италии по футболу Адзельо Вичини, под руководством которого «Скуадра Адзурра» завоевала бронзовые медали чемпионата мира-1990.

Вичини возглавлял национальную сборную на протяжении 5 лет, сменив на посту главного тренера Энцо Беарзота, который в 1982 году привел команду к победе на мундиале. После назначения в 1986 году Вичини взял курс на омоложение команды, пригласив таких игроков известных впоследствии игроков как Роберто Манчини, Джанлука Виалли, Вальтер Дзенга и Роберто Донадони, пишет РИА Новости.

Наивысшим достижением Вичини стала бронза «домашнего» для Италии чемпионата мира 1990 года. В полуфинале итальянцы проиграли в полуфинале по пенальти сборной Аргентины, ведомой Диего Марадоной, а затем завоевали третье место, победив Англию. В составе той «Скуадры Адзурры» на ведущие роли вышли Роберто Баджо и Паоло Мальдини, которые спустя четыре года были лидерами в итальянской сборной, завоевавшей серебро на чемпионате мира в США.

Однако Вичини к этому времени уступил должность главного тренера сборной Арриго Сакки, не сумев вывести итальянцев в финальную часть чемпионата Европы 1992 года. Затем он недолго тренировал «Чезену» и «Удинезе», работал техническим советником «Брешии» и возглавлял технический комитет Итальянской федерации футбола (FIGC).

С 1963 года Вичини проживал в Брешии с женой и тремя детьми.

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