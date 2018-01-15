Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка»

Понедельник, 15 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка»

Британский художник-постановщик и двукратный обладатель премии «Оскар» Теренс Марш умер в возрасте 86 лет.

По данным издания, он скончался 9 января у себя дома в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния), однако известно об этом стало позднее. Марш четыре года боролся с раком.

Марш родился в 1931 году в Лондоне, в киноиндустрии работал с 1950-х. За свою карьеру он приложил руку к созданию четырех десятков фильмов, среди них - «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля». Он также снялся в двух картинах в эпизодических ролях.

Он дважды становился обладателем премии «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика: за «Доктора Живаго» 1965 года и киноадаптацию бродвейского мюзикла «Оливер!» 1968-го. Его также трижды номинировали на премию BAFTA. Марш завершил карьеру в 2001 году, его последней работой стала картина «Час пик 2».

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