Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка»

По данным издания, он скончался 9 января у себя дома в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния), однако известно об этом стало позднее. Марш четыре года боролся с раком.

Марш родился в 1931 году в Лондоне, в киноиндустрии работал с 1950-х. За свою карьеру он приложил руку к созданию четырех десятков фильмов, среди них - «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля». Он также снялся в двух картинах в эпизодических ролях.

Он дважды становился обладателем премии «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика: за «Доктора Живаго» 1965 года и киноадаптацию бродвейского мюзикла «Оливер!» 1968-го. Его также трижды номинировали на премию BAFTA. Марш завершил карьеру в 2001 году, его последней работой стала картина «Час пик 2».