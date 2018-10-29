Умер корги английской королевы Елизаветы II

Пес по кличке Виспер, что в переводе с английского означает «шепот», умер в Виндзорском замке. Собаке было 12 лет.

Королева взяла себе Виспера в 2016 году после смерти ее хозяина, бывшего егеря Сандрингемского дворца Билла Фенвика. Собака стала фаворитом королевы после кончины ее пса породы корги Уиллоу в том же году. Уиллоу усыпили на 15-м году жизни, так как пес страдал от рака.

Как отмечает Daily Mail, Елизавета II была очень огорчена смертью еще одного питомца. «Виспер был дружелюбным парнем и следовал за ней повсюду. Королева очень быстро привязалась к собаке», — добавил источник издания.