Умер музыкант Avicii

Берглингу было 28 лет. Смерть музыканта подтвердила его пресс-секретарь.

«С большой скорбью мы должны сообщить, что Тим Берглинг, известный под артистическим именем Avicii‍, мертв. Он находился в Мускате в Омане. Его нашли мертвым в пятницу во второй половине дня по местному времени», - сообщила шведскому телевидению пресс-секретарь артиста Эбба Линдквист.

Avicii‍ родился в 1989 году. Профессиональная карьера артиста началась 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels.

Причина смерти музыканта пока не разглашается. Известно, что артист умер во время работы над новым музыкальным проектом, сообщает «РИА Новости».