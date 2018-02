Умер один из основателей рок-группы Mr. Big

Музыканты отметили, что Торпи умер из-за осложнений, возникших от болезни Паркинсона, которую ему диагностировали в 2014 году.

Торпи выступал в составе Mr. Big с момента основания группы в 1988 году. Также выпустил два сольных альбома. В коллективе играл на барабанах и выступал бэк-вокалистом. В 2014-м из-за недуга он не смог участвовать в мировом турне, посвященном альбому группы The Stories We Could Tell.

В дискографии Mr. Big девять сольных пластинок. Последняя, Defying Gravity, вышла в 2017 году. Коллектив известен благодаря таким хитам, как To Be with You, Green-Tinted Sixties Mind и Just Take My Heart.