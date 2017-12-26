Умер один из создателей Рунета Валерий Бардин

Вторник, 26 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

Умер один из создателей Рунета Валерий Бардин

Валерий Бардин умер Москве на 64-м году жизни.

Известный исследователь, автор ряда передовых компьютерных технологий и один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин умер в Москве на 64-м году жизни, передает ТАСС.

По словам супруги Бардина, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Валерий Бардин родился 6 января 1954 года, закончил Московский инженерно-физический институт, а затем работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова (Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»). Как уточняет РБК, именно там при участии Бардина в 1990 году была создана первая в СССР компьютерная сеть, позднее подключенная к интернету. Эта сеть, получившая название «Релком», объединила компьютеры в научных учреждениях, расположенных в Москве, Ленинграде и Новосибирске. В августе 1990 года было установлено соединение с компьютером в Хельсинкском университете, ставшее первым зарубежным соединением в СССР.

Осенью 1990 года создатели сети вместе с кооперативом программистов «Демос», в который входил и Бардин, зарегистрировали для Советского Союза домен верхнего уровня (.su). Впоследствии «Релком» и «Демос» стали интернет-провайдерами, а «Релком» существует до сих пор.

Бардин также принимал участие в целом ряде проектов в сфере IT. В частности, речь идет о создании советской операционной системы ДЕМОС и первого в Рунете новостного интернет-СМИ «Национальная служба новостей», Национальной электронной библиотеки и аналитической базы данных «Интегрум».

Напомним, что в августе этого года стало известно о смерти автора кодировки KOI8-R Андрея Чернова, которого также называют одним из создателей Рунета.

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