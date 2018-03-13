Умер Олег Табаков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Актер умер в окружении семьи в госпитале.

Табаков несколько месяцев находился в больнице. В конце декабря 2017-го актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре он пришел в себя, но никого не узнавал. В январе Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. Табаков известен по таким картинам, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит».