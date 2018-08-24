Умер олимпийский чемпион

Пятница, 24 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер олимпийский чемпион

Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Алексей Парамонов ушел из жизни на 94-м году жизни.

«Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон», — рассказал близкий друга спортсмена Михаил Захаров.

14 июня Парамонов по личному приглашению президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил матч открытия чемпионата мира. Однако затем здоровье олимпийского чемпиона стало ухудшаться. В июле он передал свои медали и награды в музей московского «Спартака».

Парамонов в составе сборной СССР стал чемпионом Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. На клубном уровне футболист большую часть карьеры выступал в московском «Спартаке». В составе команды он стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.

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