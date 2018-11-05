Умер основатель компании по производству предметов роскоши

Понедельник, 05 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер основатель компании по производству предметов роскоши

Умер Алан Шевалье, сооснователь компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton.

Бизнесмен скончался 1 ноября на 88-м году жизни в своем доме в Межеве (Верхняя Савойя, департамент на востоке Франции).

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования родным Шевалье. В заявлении Елисейского дворца отмечается, что «он поставил свой интеллект и свой талант на службу политике и промышленности, желая видеть Францию лидером в отрасли производства предметов роскоши».

Церемония прощания состоится 7 ноября.

Шевалье основал LVMH в 1987 году вместе с Анри Ракамье. Компания охватывает все пять основных сегментов рынка товаров класса люкс: вина и крепкие алкогольные напитки, модная одежда и изделия из кожи, парфюмерная и косметическая продукция, часы и ювелирные изделия, а также элитная сеть розничной торговли. Годовой оборот группы в 2017 году составил 42,6 миллиарда евро. Нынешний президент LVMH Бернар Арно стал самым богатым человеком Европы, его состояние оценивается в 70,7 миллиарда долларов.

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