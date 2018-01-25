Умер писатель хорроров Джек Кетчам

По словам Мартелла, причиной смерти литератора стали осложнения, возникшие из-за онкологического заболевания.

Кетчам получал премию Брэма Стокера (вручается за выдающиеся достижения в жанре литературы хоррора) за свои произведения «Коробка», «Мирное королевство» и «Время закрытия». Несколько его романов, включая «Рыжий», «Женщина», «Потомок» и «Потерянные», были экранизированы.

Наибольшую известность Кетчаму принес роман «Девушка по соседству», основанный на реальной истории жестокого убийства 16-летней Сильвии Лайкенс в 1965 году. Из-за того, что ее мать посадили в тюрьму, девочке с сестрой Дженни пришлось жить у соседки Гертруды Банишевски. Женщина невзлюбила Сильвию, стала избивать ее и морить голодом, заперев в подвале. Девочку подвергали пыткам и сексуальному насилию - в этом участвовали несовершеннолетние дети Банишевски, которые также заставляли издеваться над Сильвией ее сестру. Лайкенс скончалась от внутримозгового кровоизлияния, шока и недоедания. В 2007 году по книге «Девушка по соседству» был снят одноименный фильм.

Писатель Стивен Кинг почтил память Кетчама в Twitter. Автор признался, что тесно дружил с покойным.