Умер самый известный продавец 2014 года

Среда, 25 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер самый известный продавец 2014 года

Бывший генеральный директор популярного онлайн-магазина Net-a-Porter Марк Себба умер в возрасте 69 лет в понедельник, 23 июля.

Об этом сообщает Vogue.

Себба скончался от инфаркта в своем доме на греческом острове Крит. У него осталась жена Энн Себба, трое детей и пятеро внуков.

Марк Себба занимал должность CEO с 2003 по 2014 год, перед этим он был главным операционным директором ретейлера. Окончив работу в Net-a-Porter, Себба открыл свою цветочную компанию Flowerbx.

В 2014 году Себба получил титул Fashion Retailing Personality of the Year («Личность года в сфере торговли»).

«Коллеги и все, чьей жизни он когда-либо коснулся, будут помнить его самым лучшим из людей», - прокомментировали представители Net-A-Porter.

Net-A-Porter - британский интернет-магазин, основанный в 2000 году. Ретейлер специализируется на продаже модной одежды и аксессуаров известных мировых дизайнеров.

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