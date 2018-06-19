Умер самый старый орангутан на планете

Вторник, 19 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер самый старый орангутан на планете

В Австралии скончался самый старый суматранский орангутан на планете.

По данным издания, животному было 62 года.

Самку по имени Пуан подвергли эвтаназии из-за связанных с возрастом заболеваний. Сотрудники Пертского зоопарка окрестили ее «великой старушкой» и ухаживали за ней с 1968 года. Она оставила после себя 54 потомка.

Пуан была официально признана самым старым орангутаном в 2016 году. Соответствующая запись содержится в Книге рекордов Гиннесса.

Специалисты полагают, что Пуан родилась в 1956 году в джунглях Суматры, Индонезия. Ее потомство обитает в США, Европе и других местах по всему миру. Некоторые из них выпущены в дикую природу.

По данным Всемирного фонда дикой природы, на Земле осталось 14,6 тысячи суматранских орангутанов. В дикой природе они редко доживают до 50 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Сборная Португалии в полном составе приняла участие в тренировке

      Сборная Португалии по футболу в полном составе готовится к предстоящим матчам чемпионата мира 2018 года в России.

      Подробнее

    • Португалия: рекорд десятилетия

      Данные опубликованы Главным управлением здравоохранения (DGS).

      Подробнее

    • Испания: бывшая советница мэрии Валенсии упала с балкона

      Мария Хосе Алькон, советница Народной партии в мэрии Валенсии, одна из обвиняемых по «делу Таула», погибла, упав с балкона своего дома в Аликанте.

      Подробнее

    • В испанских Пиренеях погиб бельгийский альпинист

      31-летний альпинист из Бельгии погиб на прошлой неделе при подъеме на гору Монте-Пердидо в Уэске.

      Подробнее

    • Coca Cola в Италии: бесплатные напитки на набережной Караччоло

      «Coca Cola Тур 2018» продолжает свой пробег по Неаполю: последняя остановка на набережной Караччоло.

      Подробнее

    • Италия: трагедия в порту Неаполя

      79-летняя пассажирка парома Неаполь - Палермо оказалась под колесами автомобиля, водитель которого сделал неудачный маневр на борту судна.

      Подробнее

    • Умер самый старый орангутан на планете

      В Австралии скончался самый старый суматранский орангутан на планете.

      Подробнее

    • Google научился предсказывать дату смерти

      Новая нейронная сеть способна определить приблизительные сроки наступления смерти, основываясь на медицинских показателях пациента.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе