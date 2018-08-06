Умер самый титулованный в мире повар

Понедельник, 06 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер самый титулованный в мире повар

В Швейцарии на 74-м году жизни скончался французский шеф-повар Жоэль Робюшон.

Возглавляемые Робюшоном заведения получили в сумме 32 мишленовские звезды (престижные кулинарные награды) — у Робюшона этих звезд больше всех других поваров в мире. В 1989 году ресторанный гид Gault et Millau назвал его «шеф-поваром века».

Причиной смерти повара стало онкологическое заболевание.

Жоэль Робюшон родился в 1945 году во французском городе Пуатье. Работать на кухне начал в 15-летнем возрасте, в 28 лет занял должность шеф-повара. в 1981 году Робюшон открыл свой первый ресторан, а в 1984-м стал самым молодым поваром, чей ресторан получил три звезды Мишлена. Обладатель множества других кулинарных наград, в том числе премии фонда имени Джеймса Бирда в номинации «Лучший новый ресторан». Всего Робюшон открыл более 10 заведений, в том числе один из первых ресторанов высокой французской кухни в Японии. Среди его учеников — известный шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи.

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